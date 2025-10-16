¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ANTONIO ALTAMIRANO

Por El Litoral

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 00:00

Falleció el 15/10/2025. El Prof. Santiago Negro, Director del Coro Arquidiocesano Virgen de Itatí, participa la pascua del padre del apreciado Antonio, acompañando espiritualmente a sus familiares, rogando cristiano consuelo para todos ellos.

Falleció el 15/10/2025. Los miembros del Coro Arquidiocesano Virgen de Itatí, participan la partida a la Casa del Padre Celestial del padre de su compañero Antonio Altamirano y elevan al Altísimo oraciones en su querida memoria. 

