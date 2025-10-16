†

MARÍA MARGARITA BONNET

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Ernesto Ramón Albornoz, Araceli Gómez, hijos, nietos y bisnietos participan el fallecimiento de su sobrina Margarita, ruegan oraciones en su memoria y resignación para sus seres queridos. c/638

†

MARGARITA BONNET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Sofi, Josefina, Belén, Juan Esteban, Marisol, Martina y Jazmín con dolor y tristeza pero con el consuelo que brinda la certeza de la fe participan el fallecimiento de la querida Margarita. Mujer increíble y de entereza y amor únicos. Elevando una oración por el descanso eterno de su alma abrazan a toda la familia. c/639

†

MARÍA MARGARITA BONNET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Los Propietarios integrantes del Consorcio del Edificio Centauro IV, expresan sus más sentidas condolencias, por la partida de Margarita, acompañando en el dolor a la familia Bonnet, y deseando encuentren paz y consuelo en los recuerdos compartidos. c/640

†

MARÍA MARGARITA BONNET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Francisco J. García Reparaz, Aixa Pinzetta y sus hijos Juan Francisco, Maximiliano y María Pía García, participan con profundo dolor del fallecimiento de su querida amiga Margarita rogando una oración en su memoria. c/641

†

MARGARITA BONNET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. María Angélica Llano, Domingo Fernández Capurro, hijos y nietos, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañamos a las familias ODENA-BONNET, en especial a José Raúl (h) y hijos, en este doloroso momento, rogando oraciones a su memoria y por el descanso de su Alma. Brille para ella la luz que no tiene fin.

†

MARGARITA BONNET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Marcela Fernández Capurro y sus hijos Marcelo Codermatz y Marcela Buscaglia y Mario Buscaglia y Mónica Klein y nieto Lucas Buscaglia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Mara y José Raúl, a José Raúl (h) e hijos, a Fátima y familia, a Ana Inés y familia y elevan una oración en su memoria.

†

MARGARITA BONNET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Severo Gómez Cullen, María Inés Belcastro, hijos y nietos participan con mucha tristeza su fallecimiento acompañando a toda su familia con cariño en estos momentos tan dolorosos. c/643

†

MARGARITA BONNET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. José Raúl Rey y Luciana Gómez Belcastro e hijos participan su fallecimiento acompañando a su familia con mucho cariño. c/643

†

MARGARITA BONNET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. El Aranduroga Rugby Club, a través de su Comisión Directiva, participa con gran pesar la desaparición física de “Marga”, acompaña a su esposo, hijos y familiares ante tan irreparable pérdida. Elevan una oración en su memoria y por el eterno descanso de su alma. c/642

†

MARGARITA BONNET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. La familia Piñeiro participa con profunda tristeza la partida de la querida “Marga”, acompaña a su esposo, hijos y familiares ante tan irreparable pérdida. Elevan una oración en su memoria y por el eterno descanso de su alma. c/644