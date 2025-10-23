†

JULIO ALBERTO MISKINICH

Q.E.P.D.

Falleció el 21/10/2025. Cuando me abandone mi alma...inauguras mi muerte no llores mi noche negra sembrame en mi pago y luego tapame con chacarenas para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Julito, te fuiste rápido, allá ya te esperan Miriam y Pablo. Gracias por los momentos y las enseñanzas vividas a tu lado, de los buenos ejemplos, que me ayudaron a hacer mi camino en esta nueva etapa laboral. Gerónimo Bolo y todos tus compañeros de la UFIE-Min. Pco. Fiscal. c/679

†

JULIO MISKINICH

Q.E.P.D.

Falleció 21/10/2025. El Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste –CODIUNNE- participa con profundo pesar el fallecimiento del docente afiliado del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la Universidad Nacional del Nordeste Prof. Julio Miskinich, ante este momento tan difícil de dolor, acompaña a su familia y seres queridos, por lo que hace votos para que encuentren consuelo en los recuerdos de los mejores momentos vividos. c/680