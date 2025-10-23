El nuevo canciller será el actual secretario de Finanzas, Quirno

A tres días de las elecciones, el presidente Javier Milei empezó a darle forma al nuevo Gabinete. Pablo Quirno, el actual secretario de Finanzas y hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, será el nuevo Canciller del Gobierno en reemplazo de Gerardo Werthein.

La información fue corroborada a Clarín por fuentes oficiales minutos antes de que el propio Gobierno informara los cambios en un comunicado oficial: "El nuevo Canciller será Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino. De esta forma, el Presidente Javier G. Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno".

Aunque en el comunicado oficial el Gobierno agradece a Werthein por su paso por Cancillería, lo cierto es que hay fuertes molestias con el ex funcionario por su sorpresiva renuncia antes del domingo electoral. En el oficialismo querían esperar hasta el lunes para anunciar y definir los lugares. "La salida de Werthein precipitó las decisiones", dijeron desde la Casa Rosada.

La confirmación de Quirno se da en medio de una reformulación del Gabinete de Milei y cuando también es un hecho que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará su lugar. Suena como un posible reemplazo su segundo, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quién responde a Santiago Caputo. Aunque su lugar podría no ser el definitivo ya que se planea unificar el Ministerio de Justicia con el de Seguridad. Hay varios nombres que suenan para ese cargo. Uno de ellos es el de Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata y senador electo por la provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber este diario, Quirno se reunirá este viernes con su antecesor para comenzar la transición en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El acuerdo comercial con Estados Unidos será uno de los temas centrales.

En las últimas horas, Werthein y Quirno hablaron por teléfono antes de que el ahora excanciller felicitara a su sucesor a través de las redes sociales. "Va a ser una transición muy ordenada", aseguraron. El lunes próximo Quirno asumirá de manera formal su cargo.