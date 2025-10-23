Recuperaron en Corrientes dos motos que fueron robadas en Buenos Aires

En sendos operativos realizados en las localidades de Paso de la Patria y Alvear, la Policía secuestró motocicletas de alta cilindradas que eran requeridas en distintas causas por denuncias radicadas en Buenos Aires y que eran requeridas por la Justicia.



En el caso de la "villa turística" una persona quedó implicada a disposición de la justicia a partir de un procedimiento realizado por la Comisaría local junto con sus pares del área de investigación criminal, el –G.T.O.- de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar.



En trabajos de prevención de ilícitos secuestraron una Bajaj de 250cc que fuera sustraída en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

En tanto que la localidad de la costa del Río Uruguay, por disposición de la Fiscalía en turno, iniciaron actuaciones por "supuesto encubrimiento por receptación de elementos producto de un delito".



Fue en el marco del secuestro de una Honda XR de 250 cc, secuestrada por la Comisaría Distrito Alvear, en forma conjunta con personal del Grupo Especial PAR de esa localidad.



Tras averiguaciones con entidades oficiales se pudo establecer que tenía pedido de secuestro y prohibición de circulación, por una denuncia de sustracción radicada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

En ambos casos, la Justicia avanza con los procesos legales a fin de determinar cómo llegaron a Corrientes y restituir a sus propietarios.