Regatas ganó el certamen Interclubes en Resistencia

El equipo de natación del Club de Regatas Corrientes se coronó ampeón del primer certamen Interclubes que se concretó en el natatorio de CUNE, Resistencia.

La entidad correntina se presentó en el certamen con una delegación compuesta por 27 deportistas, quienes demostraron todo su nivel y lograron que el equipo sea el que más puntos sume para quedarse con el primer puesto.

Los regatenses sumaron un total de 852 puntos entre las 44 pruebas y modalidades diferentes de competencia que se presentaron. Regatas Resistencia terminó como escolta con 795 unidades, y completó el podio Natalú de Formosa con 632.

También compitieron nadadores del club anfitrión (CUNE), Centro de Educación Física N°6 y Tenis Club de Oberá, CAPRI de Posadas, Dirección de Deportes de Apóstoles, Adelante y Tenis Club de Reconquista, Club Náutico de Formosa, San Martín de Corrientes, Mega Gym de Charata y ACUAA de Curuzú Cuatiá.