†

GERONIMA ZORAIDA OCAMPO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/10/2025. Querida Geró, fuiste hija, hermana, esposa, madre y abuela. Dejaste tu vida por el bienestar de los tuyos. Te recordaremos siempre con alegría y gratitud por los momentos vividos. Que nuestro Señor Celestial te reciba con los brazos abiertos y brille para vos la luz que no tiene fin. Te extrañaremos hasta el momento de reencontrarnos: tus hijos Graciela, Emilce, Héctor y Daniel Escalante. Tus hijos políticos Julio, Mariana y Romina. Tus nietos Enzo, Andrea, Florencia, Bautista y Lucas. c/713

†

GERONIMA ZORAIDA OCAMPO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/10/2025. La Extensión Áulica Monte Caseros de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, participa en el fallecimiento de la Sra. Gerónimo Zoraida Ocampo, madre del Director de la Carrera Abogacía, Dr. Héctor Eduardo Escalante. Cristiana resignación a la familia y que brille para ella la luz que no tiene fin. c/714