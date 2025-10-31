¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

MARÍA ISABEL "MARISEL" SOTO DE POZZER

Por El Litoral

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 30/10/2025. Querida tía Maricel, tu inesperada partida nos dejó profundamente tristes. La gran familia Pozzer te despide con inmenso pesar y un profundo agradecimiento por todo lo que nos diste. Fuiste una persona ejemplar: madre, abuela, esposa, cuñada, tía, maestra y amiga dedicada, que supo brindar amor, generosidad y sabiduría a todos los que tuvieron el privilegio de conocerte. Tu luz, tu alegría y la vitalidad que siempre te caracterizaron seguirán viviendo en nuestros corazones y en cada recuerdo compartido. Te vamos a extrañar profundamente. La gran familia Pozzer. c/720

Falleció el 30/10/2025. Teresa Pozzer de Heine, Hugo Heine, Clarisa Heine y Ramiro Heine y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Marisel y acompañan en este triste momento a Pedro y sus hijos Cucho, Ana, Alejandro, Pablo y Andrea y sus familias en este tan duro y doloroso momento y elevamos una oración en su memoria. c/720

