✡

SARA ANA FELDMAN DE MASCKAUCHAN

Z´L

Falleció el 10/11/2025. Matías Gómez Goitia y su esposa Patricia Soloaga; sus hijos Tomás y Joaquina Gómez Goitia; participamos del fallecimiento de la querida Ana. Rogamos una oración por su eterno descanso y por toda su familia. Acompañamos en este doloroso momento a sus hijos, Néstor y Gisela, sus nietos Nicolás y Antonella, Tomás y sus queridos bisnietos Felipe, Juana, Mia y Paz. Deseamos querida Ana que brille para vos la luz que no tiene fin. Q.E.P.D. c/977