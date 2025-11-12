Mar del Plata: incendiaron la casa de un alumno acusado de manosear a dos nenas

Un alumno de 10 años de una escuela de Mar del Plata fue acusado de manosear a dos nenas. Al trascender el presunto caso de abuso, hubo un reclamo de los padres que escaló en un espiral de violencia: la protesta terminó con un grupo de manifestantes prendiendo fuego la casa de la familia del acusado. En medio de esta situación, los gremios docentes convocaron a un paro de 24 horas para este miércoles que afecta escuelas públicas de jurisdicción provincial y municipal para protestar contra la violencia escolar.

El conflicto se desató en la Escuela Primaria N°21, ubicada en el barrio Jorge Newbery frente a la comisaría 12°. Allí un alumno fue acusado de manosear a dos nenas de 7 años que asisten a la institución, a las que habría retenido por la fuerza en un recreo, según informó La Capital de Mar del Plata.

La madre de una de las presuntas víctimas, junto con una decena de padres, fueron a la puerta de la institución para reclamar una respuesta. Ocurrió en ayer por la tarde, en el horario de salida de los alumnos, y la Policía intervino para evitar que la situación se saliera de control.



Pero ante la falta de respuestas, un grupo de padres cortó la avenida Colón a la altura de la calle 212. El conflicto siguió escalando y otros manifestantes fueron hasta la casa de la familia del acusado y la prendieron fuego.

La violenta protesta debió ser contenida por la Policía, que primero protegió la escuela (donde hubo destrozos y un intento de toma) y luego montó un operativo alrededor de la casa del acusado para evitar un linchamiento, detalló La Capital. La causa es investigada por fiscal Mariana Baqueiro, del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Mar del Plata. Así incendiaban la casa del niño acusado de manosear a compañeras. Foto: gentileza Pablo Funes @dronmardelplataMar del Plata. Así incendiaban la casa del niño acusado de manosear a compañeras. Foto: gentileza Pablo Funes @dronmardelplata

En tanto que este miércoles docentes de escuelas que están bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y municipales realizaban un paro por 24 horas, para reclamar el cese de la violencia en el marco escolar.

La medida fue adoptada luego de los hechos que se vivieron ayer, cuando un grupo de padres ingresó por la fuerza a la escuela 21 del barrio Jorge Newbery de Mar del Plata.

“¡No a la violencia en las escuelas!”, exigió la conducción de Suteba en General Pueyrredon. El gremio convocó a una movilización desde las 10 en el cruce de las calles Luro y 14 de Julio, y resaltó que los establecimientos educativos “son territorios de paz”.

Según medios locales, también convocó el STM (Sindicato de Trabajadores Municipales) y la convocatoria es acompañada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba).

Minutos antes de las 12 del mediodía, la marcha de trabajadores docentes llegó a las puertas del Palacio Municipal de General Pueyrredón, donde continuaban las manifestaciones para pedir un fin a la violencia en las escuelas.

"El maltrato no se justifica, se denuncia", decía el cartel que sostenía una docente, que llevaba puesto el delantal que la identifica como trabajadora de una institución, tal como se pudo ver en un móvil de LN+.

En ese sentido, otra docente denunció la "vulnerabilidad a la que están expuestos los trabajadores, no solo los docentes, sino la comunidad educativa. Esto nos convoca a todos y todas. Es importante que estemos acompañando"

Dijo además que "cotidianamente" se ven hechos de violencia en las escuelas y pidió "un resguardo" ante "hechos que no tienen límites". De fondo, se escuchaban cantos que pedían "no a la violencia".

En esa misma línea, dos directoras de escuelas de la zona, Silvana de la provincial N° 45 y Cecilia de la municipal N° 4, hablaron al mediodía con A24 para exponer la situación que atraviesan los docentes en la diaria.

Marcaron que "no hay un protocolo claro de accionar en este tipo de conflictos, solo una guía que resulta insuficiente" y señalaron que "nos ocupamos de un montón de cosas que exceden nuestra capacidad y nos piden también que nos ocupemos de situaciones para las cuales no estamos preparadas".

"No hay respuestas de la Justicia, entonces somos violentadas, nos gritan, nos insultan, nos golpean. Esto es independiente de la gestión privada o pública, es independiente de un reclamo partidario. La escuela es una representación de la sociedad y tiene que haber políticas de cuidado para todos", exigieron.

Por otra parte, Nélida, la madre del alumno acusado de manosear a dos nenas dentro de la escuela, dio su versión de los hechos y aseguró que su familia quedó en una situación crítica tras el ataque. "Me dejaron en la calle, estoy arruinada", dijo.

La mujer contó en diálogo con LU6 Radio Atlántica que su hijo está bajo tratamiento por problemas de conducta, dijo que él le negó que haya abusado de sus compañeras y sostuvo que el chico es víctima de bullying. También detalló que la casa donde vivía con su pareja y sus hijos quedó destruida. "Me quedé solo con lo puesto, me dejaron en la calle. Quiero que la Justicia haga justicia y nos diga lo que pasó. Acá se fue todo de las manos", afirmó y se quebró.

En su relato la mujer contó que fue agredida por los padres que se juntaron en la puerta de la escuela a protestar. "Empezaron a forcejear… ¡Me cagaron a palos, literal! Estoy viva de milagro, me tuvo que sacar la policía… ¡Prendieron fuego mi casa! Tengo dos hijas más, y me dejaron en la calle, sin nada…”.

Asimismo, docentes de la escuela de Mar del Plata contaron que debieron salir con el guardapolvo escondido en la cartera de su lugar de trabajo mientras los padres intentaban tomar el edificio, para evitar ser agredidas.

(Con información de Clarín)