†

LUCIA CASTILLO ALMIRON

Q.E.P.D.

Falleció el 19/12/2025. Su mamá Pilar Almirón, su esposo Manuel y su hijo Fabricio participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida hija, esposa y mamá, y piden una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron velados el día 19 de diciembre en cochería previsora del Paraná. o/545

†

LUCIA CASTILLO ALMIRON

Q.E.P.D.

Falleció el 19/12/2025. Patricia Malgor, sus hijos María y Miguel, Juana Inés y Benjamin, y sus nietos Bautista, Lourdes y Juan, despiden con profunda tristeza a la querida Lucy, y acompañan con mucho cariño a Pila, Manuel y Fabri. Que brille para ella la luz que no tiene fin. o/545