Según el gobierno, la pobreza bajó a 27,5% en el tercer trimestre

La pobreza en la Argentina se ubicó en 27,5% durante el tercer trimestre de 2025, según una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) basada en información del Indec.

Así lo informó esta tarde el ministerio de Capital Humano. La medición marca una baja interanual de 10,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de 2024. Y de 27,3 puntos porcentuales desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Con este 27,5% se trata del menor nivel de pobreza desde mediados de 2018.La desaceleración de la inflación, que pasó del 211% en 2023 al 117% en 2024 y se perfila a cerrara este año en torno al 30% es la clave detrás de estos números.

Además, la indigencia se redujo a 5,4%, una reducción de 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior. "Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia", puntualizó la comunicación del ministerio que conduce Sandra Pettovello en al red social X.

La medición oficial de pobreza la realiza el INDEC dos veces al año. El último registro, correspondiente al primer semestre marcó 31,8%. Ahora Capital Humano tomó o datos de evolución de la canasta básica del tercer trimestre y los datos de distribución del ingreso que publicó hoy el Indec para armar esta medición. En lo que va del año la canasta de pobreza subió 26,1% y el índice de precios al consumidor marcó 27,9%.

En ese informe del Indec se detalla que la distribución del ingreso llegó al mejor nivel en tres años. El coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad de la sociedad en base al ingreso per cápita de una persona, mostró una mejora y se ubicó en el 0,431, marcando así su valor más bajo en ese período desde 2022, cuando el indicador alcanzó el 0,424.

El cálculo del Capital Humano está en línea con las mediciones de pobreza que realizan algunos analistas privados. El investigador Martín Rozada realiza el Nowcast de Pobreza de la Universidad Di Tella. Allí señala que "los datos de distribución del ingreso del tercer trimestre sugieren una tasa de pobreza de 28.6%, lo que implica una tasa de pobreza para el semestre abril septiembre del 2025 de 30,3%".

Por su parte, Leo Tornarolli, investigador del CEDLAS de la Universidad de la Plata consignó en la red social X: "está muy en el margen como para afirmarlo sin dudas, pero es posible que en el semestre abril-septiembre la tasa de pobreza que mide INDEC se haya ubicado levemente por debajo del 30%".

Para encontrar un dato de pobreza más bajo que el de este tercer trimestre hay que remontarse al primer semestre del 2018, cuando la medición del INDEC marcó 27,1%.

El jueves, el Indec informó que el desempleo en el tercer trimestre bajó a 6,6%, una reducción respecto al 6,9% del mismo período del año anterior. La mejora del indicador es consecuencia de la creación de puestos de trabajo en el sector informal y entre los cuentapropistas.