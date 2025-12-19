Canasta navideña: valor, productos y descuentos del Banco de Corrientes

El Gobierno de Corrientes lanzó la tradicional canasta navideña con un valor de $11.990. Así se anunció a través las redes sociales oficiales.

¿Qué incluye?

El paquete incluye productos típicos de las fiestas:

Sidra etiqueta blanca

Ananá fizz

Pan dulce

Budín

Turrón

Garrapiñada

Todo con un valor que representa un 30% menos que el precio promedio de los productos en góndola.

Vigencia y descuentos

El acuerdo estará vigente desde el 22 de diciembre hasta el 31 de enero, y contempla además promociones especiales para clientes del Banco de Corrientes.

Bajo la “Promo Navidad”, los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre se podrá adquirir la canasta con tarjeta de débito o crédito Visa y Mastercard con un descuento adicional del 40%.

Esto último reduce el precio de la canasta a $7.194 y representa un ahorro del 58% respecto al valor de mercado.

Además, el banco ofrecerá la promoción “Especial Fiestas” los días 19, 20 y 21 de diciembre, y el 3 y 4 de enero, con hasta 40% de descuento al pagar con Modo en diferentes comercios adheridos.

Los locales participantes y condiciones de compra se pueden consultar en detalle en el sitio oficial del Banco de Corrientes.