†

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Ernesto Ramón Albornoz, Araceli Gómez de Albornoz, hijos, nietos, y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y paz para su familia. c/374

†

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Francisco Treviño, Adriana Rodino y familia participan con tristeza su partida a la casa del Señor, pidiendo una oración en su memoria. c/375

†

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció el 22 de agosto de 2025. Las compañeras de la promoción 1964 de la Escuela Normal, acompañan a Mirtha y su familia en este momento. c/377