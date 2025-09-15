¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
Funebres

LUIS ALBERTO SAYAVAVEDRA

Por El Litoral

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 00:00

LUIS ALBERTO SAYAVAVEDRA

Q.E.P.D.

Falleció el 13/09/2025. El Sr. Fiscal General del Poder Judicial, Dr. César Pedro Sotelo y el personal de la Fiscalía General participan con hondo pesar el fallecimiento del Dr. Luis Alberto Sayavedra, ex Fiscal General de la Provincia de Córdoba y de la Provincia de Corrientes, jurista de fuste y artífice de la Ley Orgánica del Ministerio Público de vigente hasta hoy, además de extraordinario ser humano, y elevan una oración por el eterno descanso de su alma. c/489

