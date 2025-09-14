Derrota de Boca Unidos que ahora espera por Juventud Antoniana



La Reválida del Torneo Federal A de fútbol concluyó con una derrota de Boca Unidos, la segunda consecutiva y la primera como local en esta instancia, frente a Sportivo Las Parejas 1 a 0. El encuentro de la novena fecha se disputó este domingo en el complejo Leoncio Benítez de la capital correntina.

El único gol del partido lo marcó Thomas Oliveri a los 23 minutos del primer tiempo. El equipo visitante sufrió a los 16 minutos del complemento la expulsión de Sebastián Hernández.

Pese a la derrota, el aurirrojo quedó como el mejor de la Zona B dado que Sarmiento de Resistencia cayó como local frente a Mitre de Posadas 2 a 0. En la segunda etapa de la Reválida, primera ronda de playoffs, el equipo correntino tendrá como rival a Juventud Antoniana de Salta. El partido de ida se jugará en Corrientes dentro de dos semanas.

Boca Unidos sufrió al no tener generación de fútbol en la mitad de la cancha y eso complicó sus posibilidades de llegar con claridad sobre el arco defendido por Emilio Rébora, que cuando fue exigido respondió con firmeza.

El equipo local intentó torcer el marcador pero no tuvo claridad en el ataque. Cuando quedó en superioridad numérica, acorraló al rival sobre su arco, sin embargo no tuvo variantes para generar situaciones claras para empatar. Algunos centros y una acción de Ignacio Colombini, que no pudo definir frente al arco, fueron las opciones más claras del aurirrojo.

El partido contra los santafesinos marcó el regreso del delantero chaqueño Antonio Medina que volvió después de una lesión que le impidió estar en los últimos tres partidos.

Por su parte, los tres puntos, le dieron la clasificación a Sportivo Las Parejas para la segunda fase de la Reválida. También clasificaron por la zona B, Sarmiento, Mitre y El Linqueño.