Tomás Romero pasó por los Jadar, antesala del Campeonato Argentino

En la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), el remero correntino Tomás Romero terminó en el sexto lugar de la final single senior peso libre de ocho competidores.

La competencia se realizó en la modalidad de 1.000 metros, distancia que representa la mitad de las pruebas oficiales, y en la que primó la experiencia de quienes ocuparon el podio. Y es que tanto Agustín Scenna como Santino Menin y Juan Ignacio Jijón, el podio de la prueba, integran la selección argentina en el equipo titular. Romero ocupó el segundo lote quedando a pocos segundos del cuarto y quinto lugar.

“Sexto en single senior; primera competencia representando a Corrientes” comentó el deportista que aun está en la categoría U23 en sus redes sociales (@tomiromero78), espacio en el que también adelantó los próximos pasos deportivos.

“Seguimos trabajando y mejorando cada día para llegar de la mejor manera al campeonato argentino (CAR)”, expresó el correntino sobre el certamen que se disputará en la última semana de octubre y el primer fin de semana de noviembre en la Pista Nacional de Remo ubicada en Tigre, provincia de Buenos Aires.

En el final del mensaje en la cuenta de Instagram, Romero hizo mención del apoyo que recibe para continuar con la práctica deportiva: “Como siempre gracias a Lotería Correntina @loteriacorrentina y a Secretaría de Deportes @deportes.corrientes por el apoyo constante y por creer en mi”.

Ahora le queda una competencia previa al CAR, “próxima y anteúltima parada: Regata de Santa Fe” finalizó.

Primera experiencia

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) culminarán este domingo 14, en una primera experiencia de esta competencia que pretende ser el inicio del calendario olímpico de los deportistas argentinos. Con sede principal en Rosario, y subsedes en Santa Fe y Rafaela, los escenarios utilizados serán los que se van a utilizar el año que viene en los Juegos Suramericanos (ex Odesur).

Los Jadar se hicieron en base a los distritos, cada provincia y la Caba envió a sus más calificados representantes en base al ranking de cada asociación deportiva.