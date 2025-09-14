Duelo entre correntinos para ingresar al cuadro principal del Challenger en Villa María

El Sport Social Club vive desde domingo del AAT Challenger Santander edición Villa María, Córdoba, la quinta fecha de este circuito en el país en una nueva temporada récord, con siete competencias a lo largo de 2025. El torneo es de categoría 75 y este lunes concluirá la etapa de clasificación con un inédito duelo entre tenistas correntinos.

Ignacio Monzón (27 años) y Carlos María Zárate (20) (foto) se enfrentarán este lunes por un pasaje al cuadro principal del certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo. Será la primera vez que estarán frente a frente los tenistas correntinos dentro del circuito profesional de la ATP.

Los correntinos sortearon con éxito la primera ronda de la clasificación que se disputó este domingo. En un duelo entre argentinos, Monzón (746 en el ránking profesional) venció a Tomás Martínez (1097) por 6-3 y 6-2, mientras que Zárate (980) eliminó al colombiano Juan Sebastián Osorio (894) por 6-3 y 6-4.

El encuentro de este lunes entre los correntinos, está programado para el segundo turno de la cancha Nº2 del Sport Social Club. La jornada dará inicio a las 10.

En el cuadro principal ya está el correntino Lautaro Midón (261) que en la primera ronda enfrentará al segundo preclasificado, el boliviano Hugo Dellien (122) de acuerdo a lo que determinó el sorteo.

El tenista correntino de 21 años lidera el ránking para la Beca Galperín al mérito que estableció la Asociación Argentina de Tenis (AAT) con 104 puntos. En el segundo lugar aparece Juan Manuel Laserna con 45 y la tercera ubicación es para Luciano Ambrogi con 16. Cuando termine la temporada, al primero de esta tabla se le otorgará 60 mil dólares para hacer frente a su campaña deportiva.

Tras las ediciones del circuito en Tigre, Rosario, Córdoba, Tucumán y Santa Fe, esta vez será Villa María la que reciba a los mejores jugadores del circuito Challenger (la última fecha del año se llevará a cabo la semana siguiente, con el tradicional Buenos Aires Challenger) y marque el inicio de una larga gira por Sudamérica hasta el final de la temporada.