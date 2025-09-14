River evaluó a las divisiones menores de Boca Unidos

Captadores del Club Atlético River Plate (CARP) evaluaron a las divisiones inferiores del Club Atlético Boca Unidos (CABU). Las pruebas se realizaron en las dos canchas auxiliares del complejo Leoncio Benítez e involucró a las categorías 2010 a 2016.

El proceso de scounting comenzó al mediodía y se extendió durante toda la tarde de este 11 de septiembre. El trabajo de los reclutadores consistió básicamente en la observación de niños de 9 a 15 años durante distintos partidos.

Los captadores Santiago Alonso y Pedro González supervisaron todos los movimientos y destacaron el “buen trabajo” del aurirrojo con las divisiones juveniles . También estuvieron presentes el coordinador de captación Jerónimo Casoli y el coordinador de Fútbol Infantil, Juan José Borrelli. Todos de River Plate.

El futbolista “millonario” y oriundo de Corrientes, Pedro González, aseguró que el balance de las pruebas fue “muy bueno” para esta etapa de crecimiento de los jóvenes. “River busca que tengan inteligencia, técnica y carácter. Si tienen estas tres características es porque juegan bien a la pelota”, explicó sobre la selección.

El referente del club de Núñez aseguró que vio jugadores interesantes durante las pruebas. No obstante aclaró que todas las novedades serán comunicadas internamente por el coordinador de las divisiones infanto juveniles Eduardo Tedesco. “Boca Unidos siempre va proponer cosas interesantes porque tiene un lugar y material suficiente para hacer todo lo que necesita un jugador profesional”, agregó.

En total se jugaron diez partidos entre 20 equipos en las canchas auxiliares N°1 y N°2. Fueron 250 jóvenes, niños y adolescentes de 9 a 15 años.

“Nosotros sabemos que si llevamos un jugador de Boca Unidos es porque se adaptará tranquilamente, sobre todo en la parte física. Buscamos jugadores que no les interese dónde están jugando, sino que se enfoquen y se muestren predispuestos a desplegar sus cualidades”, reveló González.

Vale recordar que es la segunda vez en el año que un club de Primera llega a CABU buscando promesas para sus filas. El Club Talleres de Córdoba visitó el Leoncio Benítez el 24 de junio para evaluar a los juveniles.