Con rezos y variadas actividades Empedrado vivió su festejo patronal

Fue un fin de semana de doble celebración para Empedrado que el sábado vivió las actividades de su 199° aniversario de fundación que además continuaron este domingo con variadas festividades litúrgicas en honor a su patrono “Nuestro Señor Hallado”.

A las 6 fue el rezo del rosario de la aurora en tanto que a las 9, las máximas autoridades participaron del tedeum, así como del acto central con desfiles y amplia participación ciudadana en torno a la plaza 25 de Mayo.

Con gran colorido se desarrollaron las actividades, entre las que se destacó una representación de los alumnos del colegio secundario con una peculiar interpretación teatral. Representaron ante la curiosa mirada de una multitud cómo se produjo el milagroso hallazgo del lugareño Felipe Olivera de una Cruz con imagen en un árbol. Esto dio lugar a lo que conoció como “Nuestro Señor Hallado”.

Durante todo el día fueron sucediéndose cada celebración con carreras de sortijas, procesión y misa central.

Luego todo concluyó con un festival que se extendió hasta altas horas de la noche.