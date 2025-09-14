La crítica del Financial Times a Milei: “Atraviesa la mayor crisis de su presidencia"

El influyente diario británico Financial Times advirtió que Javier Milei atraviesa la “mayor crisis de su presidencia” tras su dura derrota en las elecciones bonaerenses

“Después de un primer año de gobierno en gran medida exitoso, cuando la caída de la inflación impulsó un sólido apoyo popular a la austeridad de Milei, los últimos meses han golpeado duramente al Gobierno“, escribió en un análisis que lleva la firma de Ciara Nugent.

Según el periódico, esta crisis tiene nerviosos a los mercados a un mes y medio de las elecciones legislativas previstas el 26 de octubre.

Qué dijo el Financial Times sobre el gobierno de Javier Milei

El diario mencionó entre las causas de esta crisis las sospechas de corrupción que pesan sobre la actual secretaría general de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei; el estancamiento de la recuperación económica y la falta de consenso de la Libertad Avanza en el Congreso.

En ese punto, señaló que esta coyuntura llevó la imagen del presidente por primera vez por debajo del 40%.

“Inversores y analistas advirtieron que el Gobierno debe recuperarse rápidamente. De lo contrario, se arriesga a una corrida contra el peso y a un mal desempeño en las elecciones intermedias de octubre, donde Milei busca ampliar su pequeña minoría en el Congreso para profundizar sus reformas de libre mercado”, alertó el análisis.

Una fuente anónima citada por el periódico dijo que la derrota en los comicios legislativos del domingo pasado fue “un llamado de atención”.

“A Milei le gusta pensarse a sí mismo como un gran león, intocable, arriba de su pedestal... al león lo han mojado con una manguera“, resumió la fuente. En ese marco, el diario dijo que “el “belicoso presidente ha estado inusualmente acongojado desde la elección“.

Además, sostuvo que tras el revés electoral hubo un tímido acercamiento con gobernadores y un alerta en algunos indicadores, como la baja de los rendimientos de la deuda soberana argentina en dólares.

“El presidente se enfrenta a graves dilemas. Los gobernadores provinciales presionarán al debilitado gobierno para que inyecte fondos a sus regiones a cambio de apoyar sus reformas. Pero Milei descartó cualquier medida que amenace su objetivo de equilibrio fiscal”, indicó.

Sin embargo, estimó que Milei mejorará su performance electoral en las próximas elecciones de octubre. En ese escenario, el periódico señaló que si el oficialismo gana con el 40% de los votos el resultado “ayudaría a desactivar la crisis”.

Un funcionario del gobierno, citado por el diario, dijo que podrían verse algunos cambios de aquí a las elecciones. “Deberíamos ser más pragmáticos. Si no tenés aliados, la oposición será la primera en hacerte daño cuando la popularidad caiga”, concluyó la fuente.

TN