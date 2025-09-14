Víctor Rico logró el oro en salto ecuestre y Ariel Mora fue plata en pesas

La jornada final de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025, que tuvieron a Rosario como sede principal durante una semana permitió que Corrientes sume dos nuevas medallas. El jinete Víctor Manuel Rico consiguió el oro en la prueba de salto ecuestre y el pesista Ariel Mora logró la plata en su categoría. Además, la ciclista Paola Sosa fue quinta en el pelotón femenino.

Un domingo fructífero tuvo la delegación correntina en los JADAR 2025 al conseguir dos nuevos podios. En el Jockey Club de Rosario, Víctor Manuel Rico junto a Santa Ana Caramelo se quedó con el premio mayor en salto ecuestre. El binomio cerró su último paso por el circuito cerrado con obstáculos sin penalidades y eso le permitió quedarse con el primer puesto.

En el segundo lugar quedó el representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Joaquín Somoza junto a Henry Jota Loho y el podio lo completó el binomio Joaquín Albisu (Entre Ríos) y Pegasus Olympia.

Los tres integrantes del podio finalizaron la prueba, que constó de tres etapas, con 4 penalidades pero la actuación de este domingo definió el color de las medallas.

Por su parte, en el Predio Ferial Parque Independencia, las pesas sumó un nuevo galardón para la delegación correntina. Ariel Mora fue medalla de plata en la categoría 79 kg. en la prueba masculina de levantamiento olímpico.

El correntino quedó con un total de 279 kilos (122 arranque y 157 envión), apenas uno por debajo del neuquino Diego Turner que se alzó con la presea de oro con una marca de 280 (123 arranque y 157 envión). El podio lo completó Joaquín Dorado Pastorelli de Buenos Aires que cerró su participación con 258 kilos.

Durante el domingo también hubo prueba de ciclismo en la modalidad ruta. La competencia se realizó en el autódromo de la ciudad de Rafaela donde la correntina Paola Sosa quedó quinta en el pelotón femenina con un tiempo de 1:55:38. La medalla de oro fue para la entrerriana Agostina Fagnani (1:54:28), en tanto que Cristina Greve quedó relegada.