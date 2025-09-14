Empedrado eligió su reina en el marco de las festividades de su 199° aniversario

Ante una imponente multitud, la localidad de Empedrado inició sus actividades en honor al 199° aniversario de su fundación con un gran festival y elección de su nueva soberana

De este modo Maya Escalante, se consagró Miss Empedrado 2025 y Guadalupe Sánchez primera princesa y Lara Leguiza segunda princesa.

Desde todas las latitudes llegaron hasta la “perla del Paraná” que se vistió de fiesta como previa al bicentenario. Otro de los momentos de mayor emoción fue cuando el reloj marcó las 00 horas del domingo cuando sacaron en andas a la “madero” de “Nuestro Señor Hallado”.

Por largos minutos los fuegos artificiales iluminaron el cielo empedradeño ante miles de miradas emocionadas por los festejos vividos por el festejo aniversario y por la previa a la fiesta patronal.