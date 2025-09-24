Fatal accidente en una ruta de Corrientes: una mujer fue embestida por una motocicleta

Un accidente fatal ocurrió en la mañana de este miércoles en cercanías al ingreso de la localidad de Mburucuyá, una mujer fue embestida por una motocicleta, muriendo en el hospital.

El hecho ocurrió sobre Ruta Provincial N° 13, a dos kilómetros del acceso de la localidad, alrededor de las 7.30, donde una mujer que manejaba una motocicleta marca Honda, modelo Titan de 150cc, impactó contra otra que caminaba sobre la cinta asfáltica.

La peatón fue identificada como Barrientos, de 59 años, quien sufrió heridas de gravedad tras el impacto del rodado dirigido por una mujer mayor de edad.

Las mujeres fueron auxiliadas por el servicio de emergencias, siendo trasladadas al hospital local “San Antonio” para ser tratadas. Luego de ingresar al nosocomio, se confirmó la muerte de la mujer que iba a pie, producto de las graves lesiones.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, donde intervino la Unidad Fiscal de turno. Mientras tanto, en la comisaría correspondiente se continúan con los trámites de rigor.