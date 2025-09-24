Destruyeron estupefacientes de 49 operativos del Juzgado Federal de Goya

En la mañana del miércoles, se llevó a cabo el sexto acto público de incineración y destrucción de sustancias estupefacientes secuestradas en 49 procedimientos realizados por fuerzas federales y policiales en la zona de Goya, basado en directivas del Juzgado Federal de esa ciudad.

Se realizó en el horno pirolítico ubicado en la Av. Perelló al 100, próximo al cementerio La Soledad, donde quemaron droga incautada en operativos llevados a cabo en los departamentos de Goya, Lavalle, San Roque, Esquina y Bella Vista.

La jueza federal titular del Juzgado Federal local, Pozzer Penzo, destacó que esta es la sexta quema de estupefacientes realizada en cumplimiento de la ley.

"Es el resultado de causas penales iniciadas desde diciembre de 2023", afirmó ante el periodista Juan Cruz Velazquez de Radio 10 Goya. La magistrada enfatizó que "el material de estupefacientes debe ser destruido en acto público, con la presencia de autoridades y la prensa, para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley".

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a "no decaer y seguir confiando en el poder judicial y en las fuerzas".

Cumplimiento de la Normativa.

La destrucción de los estupefacientes se llevó a cabo en cumplimiento del artículo 30 de la Ley N° 23.737, que establece la obligación de destruir los estupefacientes incautados.La presencia de autoridades de salud pública garantizó que el proceso se llevara a cabo de manera segura y sin riesgos para el medio ambiente. La jueza Pozzer Penzo destacó la importancia de este tipo de acciones para demostrar el compromiso del sistema judicial con la lucha contra el narcotráfico.