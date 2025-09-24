¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

JUSTICIA

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas

La familia reconoció a las tres jóvenes que habían sido vistas por última vez el viernes por la noche en La Matanza. Hay cuatro detenidos.

Por El Litoral

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 11:23

Las autoridades confirmaron este miércoles que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes por la noche en La Matanza.

Según informaron fuentes policiales, las jóvenes habían sido vistas por última vez mientras subían a una camioneta blanca en la zona oeste del conurbano bonaerense. Ese mismo vehículo fue encontrado calcinado durante la jornada del miércoles.

Los cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela durante un operativo policial. Tras ser notificados, los familiares de las víctimas reconocieron los cuerpos en la sede de la DDI de La Matanza, a través de una serie de imágenes presentadas por los investigadores.

En el marco de la causa, se realizaron allanamientos en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense, que derivaron en la detención de cuatro personas sospechadas de estar vinculadas con el hecho.

La investigación está en curso bajo la intervención de la justicia penal de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: TN.

