“Es tiempo de jugar”: Topa llega este viernes al Teatro Vera

El público correntino tiene una cita imperdible este viernes 27 de septiembre con Diego Topa, quien traerá al Teatro Oficial Juan de Vera su exitoso espectáculo “Es tiempo de jugar”, una propuesta destinada a las infancias y a toda la familia. Habrá dos funciones: a las 16 y a las 18.30 horas.

Las entradas pueden adquirirse en weepas.ar o en la boletería del teatro (San Juan 637). Además, los clientes del BanCo con tarjeta Visa acceden a un 20% de descuento, hasta $20.000 de tope de reintegro, con la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés.

Un show premiado que recorre el país

Luego de dos temporadas de éxito en Calle Corrientes, la obra galardonada con tres Premios Hugo se encuentra de gira por Argentina y Latinoamérica. Con un despliegue de dinosaurios, robots, coreografías, música y un gran elenco de bailarines y actores, Topa promete un espectáculo lleno de color, canciones y emoción.

“Estoy inmensamente feliz de poder llevar esta obra al interior de mi país y a muchos lugares de Latinoamérica donde siempre me reciben con tanto amor. Es un espectáculo lleno de música, emociones y aventuras para toda la familia”, señaló el artista.

Topa, el referente infantil de la región

Con más de 20 años de trayectoria, Diego Topa es reconocido como el artista infantil más importante de Latinoamérica. Fue conductor y protagonista de Junior Express en Disney Junior y sus shows teatrales fueron vistos por más de un millón de espectadores en 13 países. Además, su canal de YouTube reúne millones de visualizaciones con canciones pensadas para los más pequeños.

En 2025, el artista lanzó su nuevo disco “Un mundo de colores”, se presentó en el Kidzapalooza Chile y fue nuevamente protagonista del Kidzapalooza Argentina, confirmando su enorme popularidad en la región.

Una experiencia única para toda la familia

“Es tiempo de jugar” es un espectáculo con gran impacto visual, canciones originales y una puesta en escena diseñada para que chicos y grandes puedan cantar, bailar, reír y soñar juntos.

Las familias correntinas ya se preparan para vivir una tarde diferente junto a Topa, en un show que promete ser inolvidable.