Atraparon a un hombre buscado por robo en poblado y en banda

En la tarde de hoy, personal policial se encontraba en recorridas por la jurisdicción en prevención de ilícitos en el barrio Las Tejas de la ciudad y en los patrullajes, los efectivos observaron a una persona de sexo masculino merodeando la zona, quien fue identificado como Saucedo L. P., quien luego se comprobó que era buscado por robo en poblado y en banda.

Se trata de una persona condomicilio en Cabo de Hornos al 5000 de esta ciudad.

Al ser abordado por el personal policial de la Comisaría Séptima Urbana, no pudo justificar su permanencia en el lugar y se mostró nervioso, con dichos incoherentes.

Luego, tras verificar sus datos personales en la base de datos policial, se descubrió que tenía un pedido de localización e inmediata detención activo por parte del Juzgado de Instrucción 6, emitido el 2 de septiembre de 2025, por estar involucrado en un hecho de robo en poblado y en banda.

Detención y Traslado

Debido a la situación, fue trasladado a la sede policial para continuar con los trámites correspondientes y posteriormente ser alojado en la Unidad Penal N° 6, según lo dispuesto por la justicia.

La detención se llevó a cabo en cumplimiento de las directivas emanadas por la superioridad y en el marco de las tareas de prevención y seguridad que realiza la policía en la zona.