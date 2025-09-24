¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Miroslaw Adamczyk Juan Pablo Valdés Incendio en Corrientes
Miroslaw Adamczyk Juan Pablo Valdés Incendio en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
PREVENCION

Atraparon a un hombre buscado por robo en poblado y en banda

Era requerid por un delito denunciado el 2 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 20:00

En la tarde de hoy, personal policial se encontraba en recorridas por la jurisdicción en prevención de ilícitos en el barrio Las Tejas de la ciudad y en los patrullajes, los efectivos observaron a una persona de sexo masculino merodeando la zona, quien fue identificado como Saucedo L. P., quien luego se comprobó que era buscado por robo en poblado y en banda.
Se trata de una persona condomicilio en Cabo de Hornos al 5000 de esta ciudad.
Al ser abordado por el personal policial de la Comisaría Séptima Urbana, no pudo justificar su permanencia en el lugar y se mostró nervioso, con dichos incoherentes. 
Luego, tras verificar sus datos personales en la base de datos policial, se descubrió que tenía un pedido de localización e inmediata detención activo por parte del Juzgado de Instrucción 6, emitido el 2 de septiembre de 2025, por estar involucrado en un hecho de robo en poblado y en banda.
Detención y Traslado
Debido a la situación, fue trasladado a la sede policial para continuar con los trámites correspondientes y posteriormente ser alojado en la Unidad Penal N° 6, según lo dispuesto por la justicia. 
La detención se llevó a cabo en cumplimiento de las directivas emanadas por la superioridad y en el marco de las tareas de prevención y seguridad que realiza la policía en la zona.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD