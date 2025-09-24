EE.UU. otorgará US$ 20.000 millones vía swap y podría dar un préstamo de “estabilización"



Finalmente, el Tesoro de Estados Unidos dio a conocer el número del histórico apoyo financiero a la Argentina. Mediante un posteo en la red social X, el secretario Scott Bessent dijo que su país "está listo para comprar bonos argentinos en dólares estadounidenses y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo".

Había una enorme expectativa dentro de la delegación argentina que llegó a Manhattan para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que saliera el anuncio del Tesoro, que finalmente se concretó esta mañana, justo en la apertura de los mercados.

"El Tesoro está negociando actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de US$ 20 000 millones con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", dijo Bessent, en el tercer día consecutivo que tuitea sobre Argentina.



"Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda pública secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas".

La reacción de Milei no se hizo esperar y través de X manifestó su alegría por el anuncio. Agradeció a Trump y a Bessen "por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino". Y añadió: "Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad" y cerró con un "MAGA!", que es el grito de guerra del trumpismo, pero que también se interpreta como Make Argentina Great Again, hacer Argentina grande otra vez.

La sensación en la delegación argentina en Manhattan fue de alivio pero también de satisfacción porque "el socio" respondió. Desde el entorno del presidente señalaban a Clarín que sentían que el camino de cercanía con Trump incluso antes de su asunción había dado sus frutos. "Decían que veníamos a buscar fotos con él, pero no son solo fotos, ahora se ven cosas concretas", apuntan.

En Wall Street ya comienzan a evaluar el impacto del anuncio. "Este nivel de apoyo de Estados Unidos a la Argentina está más allá de lo que cualquier analista hubiera imaginado hace apenas unas semanas. De confirmarse, se ubicaría entre los episodios más significativos de respaldo del Tesoro estadounidense en la historia de los mercados emergentes", dijo a Clarín Alejo Czerwonko, Chief Investment Officer para Mercados emergentes en UBS.

El martes, los presidentes Donald Trump y Javier Milei mantuvieron un encuentro de 20 minutos, luego del cual el mandatario estadounidense salió a apoyar las políticas del libertario y hasta augurar una eventual reelección.



En su tuit, Bessent contó que con Trump "conversamos extensamente con el presidente @JMilei y su equipo directivo en Nueva York. Como ha declarado el presidente Trump, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino.

"Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad", describió.

Como había hecho el día anterior, Bessent copió el argumento de Milei y Caputo acerca de que fue la oposición la que buscó incentivar una corrida. "Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos".

Y prometió inversiones privadas: "He estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo".

"La Administración Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo fuera de lo común para un funcionario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina", admitió Bessent.

Y terminó con una frase que inicialmente no termina de quedar clara: "Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus repagos del capital (de su deuda)".



"Seguiré de cerca la evolución de los acontecimientos, y el Tesoro se mantiene plenamente preparado para hacer lo necesario", concluyó.

La reacción de Luis Caputo

Tras el tuit de Bessent, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró eufórico y pronosticó que "empieza una nueva era".

"Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!", subrayó Caputo a través de un posteo en su cuenta de X.

