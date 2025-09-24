Miroslaw Adamczyk en Corrientes, recordó al Papa Francisco y fue ovacionado

El Día de Nuestra Señora de la Merced, Patrona Jurada de Corrientes, este miércoles tuvo un tinte particular con la imposición del Palio arzobispal a monseñor José Adolfo Larregain. El arzobispo titular de Otriculum y nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Miroslaw Adamczyk, presidió el acto litúrgico, mencionó al nuevo León XIV, enunció las palabras del Papa Francisco y envió un fuerte mensaje a los correntinos.

La ceremonia, realizada en las puertas de la Iglesia y con la plaza 25 de Mayo colmada de una multitud de fieles que colmaron el corazón de la ciudad. Adamczyk, explicó el profundo significado del palio: “Hemos asistido en la imposición del palio al arzobispo de Corrientes, según la ley y la antigua tradición de la Iglesia, el palio es el símbolo de su potestad”.

Recordando las palabras del papa Benedicto XVI, Adamczyk explicó que el palio representa al buen pastor que carga sobre sus hombros a la oveja perdida, símbolo de la humanidad.

“La humanidad, todos nosotros, es la oveja descarrilada en el desierto que ya no puede encontrar la senda. El hijo de Dios la lleva sobre los hombros, carga con la humanidad, él es el buen pastor que ofrece su vida por las ovejas”, recordó.

Ovacionado por el pueblo correntino

En uno de los momentos más aplaudidos de su intervención, el nuncio hizo mención especial al pontificado de Francisco: “Estamos agradecidos por el don del Papa León, pero estamos orgullosos también por los 12 años del pontificado del Papa Francisco. No se olviden que los argentinos deben cultivar la memoria del Papa Argentino”, expresó, desatando una ovación entre los presentes.

El palio, además de símbolo pastoral, representa la comunión de la Iglesia de Corrientes con la Iglesia. Con este gesto, monseñor Larregain asumió formalmente su rol como arzobispo, en sintonía con la tradición que une a las diócesis del mundo con el Santo Padre.

Los fieles colmaron la plaza 25 de Mayo de Corrientes.

Miroslaw Adamczyk, designado por el Papa Francisco

Monseñor Adamczyk, nacido en Gdansk, Polonia en 1962 y con una amplia trayectoria diplomática en la Santa Sede, fue designado nuncio apostólico en la Argentina por el Papa Francisco en 2020. Su visita y mensaje en Corrientes dejaron una huella en la comunidad local, que vivió una jornada marcada por la fe, la tradición y el recuerdo al Papa argentino.