†

MYRTHA GLADYS SANDOVAL DE LAFUENTE

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025. A los 91 años, sus hijos, Mirta, Alba, Jorge y María Alejandra, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el descanso eterno de su alma. Sala velatoria Salom-San Juan 1475. c/457

†

MYRTHA GLADYS SANDOVAL DE LAFUENTE (YIYI)

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025 a los 91 años. Su hija Alba y Luis Sánchez, sus nietos Rodrigo y Laura, María Eugenia y Andrés, Matías y Cecilia, María Alba y Roberto, María Emilia y sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento elevando con amor una plegaria en su recuerdo. Sala velatoria Salom-San Juan 1475. c/457

†

MYRTHA GLADYS SANDOVAL DE LAFUENTE

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025. María José Alarcón Gómez y flia, María Silvana Alderete y flia, Ana Laura González Di Pietro y flia y María Emilce González Longo y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su amiga María Eugenia Sánchez Lafuente y elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso. c/458

†

MYRTHA GLADYS SANDOVAL DE LAFUENTE

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025. Lilia Isabel Cima y su hija María Emilce González Longo y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre y abuela de Alba Lafuente y María Eugenia Sánchez Lafuente y elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso. c/458