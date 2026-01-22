†

CARLOS ALBERTO ARQUÉ

Q.E.P.D.

Falleció el 20 de enero de 2026. Mario Raúl Arqué, Juan Carlos Arqué, María Dolores Polo y Ernesto Jorge Arqué, participan con gran pesar el fallecimiento de su querido e inolvidable hermano “Pili”; enviando sus sentidas condolencias a su esposa Doita, sus hijas Verónica y Adriana, nietos, sobrinos y familiares. c/001

†

CARLOS ALBERTO ARQUÉ

Q.E.P.D.

Falleció el 20/01/2026. Silvia, Susana y Cacho despiden a su primo Pili; pidiendo a Dios que mitigue, en sus seres queridos, el dolor de su partida. Su recuerdo será el mejor tributo a la vida que compartimos juntos.

†

CARLOS ALBERTO ARQUÉ (Pili)

Q.E.P.D.

Falleció el 20/01/2026. Tus cuñadas/hermanas Titita y Carmen, tus sobrinos Aldo y Mónica, Silvana y Leo, Natalia y Rodrigo, Alejandro y Ale, Cecilia y Carolina, tus sobrinos nietos Juan, Ana, Lucia, Joaquín, Franco, María Pía, María José, Lara, Tomas, Benjamin y Emiliano, participamos con tristeza tu partida hacia la Casa del Padre y rogamos que Dios y María bendigan a Dorita, Vero y Adri, Matías y Luciana y Victoria y Santiago con la fortaleza necesaria para sobrellevar el profundo dolor que causa tu ausencia. Estarás siempre en nuestros corazones. Pili Q.E.P.D. c/004

†

PILI ARQUÉ

Q.E.P.D.

Falleció el 20/01/2026. La Promoción 1967 del Colegio San José, despide con cariño al esposo de su gran compañera y amiga Dorita Lorenzo acompañándola a ella y su familia en este triste momento. c/000

†

CARLOS ALBERTO ARQUÉ

Q.E.P.D.

Falleció el 20/01/2026. Ariel Armando y Flia; María Martha y Flia; Eduardo Manuel y Flia; y José Botello Romagnoli participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma. c/005