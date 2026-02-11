†
ARMANDO OMAR CÁCERES
Q.E.P.D.
Falleció el 11 de Febrero de 2022. Al cumplirse el cuarto aniversario de su partida a la Casa del Señor, se oficiara en su memoria una misa, en la Iglesia Catedral, hoy 11 de Febrero a las 20 hs. c/070
Por El Litoral
