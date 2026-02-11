¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lisandro Almirón lluvias en Corrientes Ministerio de Salud Pública
Plus de Refuerzo y bono de fin de año en Corrientes: así es el cronograma de pago para estatales

El Gobierno informó las fechas de cobro por terminación de DNI para trabajadores activos y jubilados. Los pagos comenzarán el jueves 12.

Por El Litoral

Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 08:27

El Gobierno de Corrientes dio a conocer el calendario de pago del Plus de Refuerzo correspondiente al mes de febrero y del último tramo del bono de fin de año para empleados provinciales activos y jubilados. Los pagos se realizarán de acuerdo a la terminación del DNI.

Cronograma 

  • Jueves 12 de febrero: 0 y 1

  • Viernes 13 de febrero: 2 y 3

  • Miércoles 18 de febrero: 4 y 5 (en cajeros el sábado 14)

  • Jueves 19 de febrero: 6 y 7

  • Viernes 20 de febrero: 8 y 9

Los documentos terminados en 4 y 5 podrán cobrar a través de cajeros desde el sábado 14.

 

