Buscan a un cocinero correntino que desapareció en Necochea

Las autoridades policiales de Necochea iniciaron la búsqueda para dar con el paradero de Leandro Paul Posadas, un cocinero correntino de 34 años que desapareció el pasado 28 de enero al mediodía.

Según la información oficial, el hombre salió de su domicilio ese día y desde entonces no volvió a establecer contacto con familiares ni allegados. Ante la falta de noticias, sus conocidos radicaron la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera de la ciudad bonaerense.

Leandro Paul Posadas, quien se desempeña como cocinero, fue visto por última vez el pasado 28 de enero alrededor del mediodía. En ese momento, salía de su domicilio ubicado sobre la calle 71 al 2400. Desde aquel miércoles, sus allegados perdieron todo contacto con él, lo que motivó la intervención inmediata de la policía para tratar de establecer su ubicación actual.

En cuanto a sus características físicas, el hombre buscado mide 1,68 metros de altura y pesa aproximadamente 70 kilos. Es de contextura delgada, tiene la piel trigueña, ojos marrones y el cabello corto de color negro. Al momento de ausentarse de su hogar, vestía una remera de color azul y un pantalón corto deportivo de color gris.

El expediente se tramita bajo la figura de averiguación de paradero, lo que permite articular acciones entre las distintas fuerzas de seguridad para agilizar las tareas y avanzar en la localización del correntino.

Los investigadores detallaron que el hombre contaba con dinero en efectivo al momento de su desaparición, aunque no llevaba consigo tarjetas de débito ni crédito. También se informó que el vecino buscado atraviesa problemas de adicción al alcohol y a las drogas, y que actualmente no se encuentra realizando ningún tipo de tratamiento médico que pudiera dar una pista sobre su paradero actual o su estado de salud.

La policía solicita la colaboración de toda la comunidad para obtener cualquier dato que permita hallarlo. En caso de contar con información útil o haberlo reconocido en la vía pública, se pide a los ciudadanos comunicarse de manera urgente con la Dirección Departamental de Investigaciones al teléfono 02262-433419 o llamar a la comisaría más cercana para brindar los detalles que ayuden a la investigación