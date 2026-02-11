Un actor de la escena nacional presentará su libro en Corrientes

El próximo miércoles estará en Corrientes el actor Jorge Román, quien presentará su libro “Vivo el cine: Apuntes para no actuar”, una guía basada en más de 20 años de experiencia en actuación y dirección frente a cámara.

Román, reconocido por sus trabajos en El Bonaerense, Monzón, La León, entre otras producciones, se presentará el 18 de febrero a las 20 recibimos en Pensando, ubicado en calle Roca 872 de la ciudad de Corrientes.

Allí compartirá su mirada sobre el cine, su metodología actoral y la teoría del “Tercer Personaje”.

Además, presentará el taller intensivo de actuación y dirección frente a cámara que brindará en Corrientes los días 20, 21 y 22 de febrero en el barrio Laguna Soto, de 16 a 21.

Las personas interesadas podrán inscribirse contactándose al teléfono 3794 331521.

Se trata de "tres días para ensayar, grabar escenas, proyectarlas y trabajar desde una mirada crítica y grupal", informaron desde la organización, donde agregaron que está destinado a actores, actrices y directores con o sin experiencia.