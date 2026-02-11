Tiroteo masivo en una escuela de Canadá con 10 muertes

Este 10 de febrero, un tiroteo masivo en una escuela secundaria de la comunidad de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, en Canadá, dejó 10 personas muertas y al menos 25 heridas, según las autoridades oficiales. El estado, que colinda con la frontera noroeste de Estados Unidos, sigue conmovido por la tragedia. Al cierre de esta nota, el presidente Donald Trump no se ha pronunciado acerca del evento.

La Policía Montada Real de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) confirmó que seis víctimas fueron encontradas muertas dentro de la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, mientras otra persona falleció durante el traslado al hospital. Dos víctimas adicionales fueron halladas sin vida en una residencia que las autoridades consideran vinculada al incidente ocurrido en la escuela.

Ken Floyd, superintendente y comandante del Distrito Norte de la RCMP, señaló que los oficiales respondieron a un reporte de tirador activo en la escuela a las 1:20 p.m. hora local. "Esta fue una situación que evolucionó rápida y dinámicamente, y la pronta cooperación de la escuela, los servicios de emergencia y la comunidad jugó un papel crítico en nuestra respuesta", afirmó Floyd en un comunicado.

Por qué conmueve a Estados Unidos el tiroteo escolar del país vecino: una mujer habría perpretado los ataques

Las autoridades policiales describieron a la persona sospechosa como una "mujer con vestido y cabello castaño". Dijeron que la persona ya fue identificada, pero aún no han revelado públicamente su nombre ni confirmado su sexo.

De ser cierto, los tiroteos escolares perpetrados por mujeres son extremadamente raros. De acuerdo con la Northeastern University Mass Killings Database, de Massachussets, EE.UU., de 589 tiroteos masivos desde 2006, solo 33 atacantes fueron mujeres (5.6%).

La presunta autora del tiroteo fue encontrada muerta con lo que parecen ser heridas autoinfligidas, precisó la RCMP. Floyd indicó que la policía ha identificado a la persona pero no revelará su identidad por razones de privacidad. "No estamos en posición ahora de entender por qué y qué pudo haber motivado esta tragedia", explicó el comandante.

Aproximadamente 25 personas fueron evaluadas y clasificadas en el centro médico local por lesiones no mortales, mientras dos heridos fueron transportados por aire a un hospital con lesiones graves que ponen en riesgo su vida, según la RCMP. Alrededor de 100 estudiantes y personal fueron evacuados de la escuela después de que los agentes ingresaron al edificio.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, suspendió su viaje a Europa tras conocer los hechos. "Me uno a los canadienses para llorar con aquellos cuyas vidas han cambiado irreversiblemente hoy, y en gratitud por el coraje y la abnegación de los socorristas que arriesgaron sus vidas para proteger a sus conciudadanos", escribió Carney en redes sociales.

Darian Quist, estudiante de grado 12 en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, relató a CBC Radio West cómo él y sus compañeros se protegieron durante el ataque. "Tomamos mesas y barricamos las puertas", afirmó Quist, quien agregó que permanecieron encerrados por más de dos horas hasta que la policía llegó para escoltarlos a un lugar seguro.

David Eby, primer ministro de Columbia Británica, calificó el incidente como una "tragedia inimaginable". "Nuestros corazones están en Tumbler Ridge esta noche con las familias de quienes han perdido a sus seres queridos", expresó Eby durante una conferencia de prensa. El mandatario instó a los canadienses a "envolver a la gente de Tumbler Ridge, envolver a estas familias, con amor".

Nina Krieger, ministra de Seguridad Pública de Columbia Británica, describió el tiroteo como "uno de los peores tiroteos masivos" en Canadá. "Las ondas de choque de este evento horrible continuarán reverberando en la comunidad y en todo el país durante algún tiempo", señaló Krieger.

La alerta fue emitida a las 3:15 p.m. hora de las Montañas y levantada a las 6:45 p.m., después de que la policía confirmara que no existía riesgo continuo para el público. El Distrito Escolar 59 anunció que todas las escuelas primarias y secundarias permanecerán cerradas el resto de la semana.

El terrible antecedente de Brenda Spencer: la convicta que se justificó porque "no le gustan los lunes"

En Estados Unidos, el último incidente de esta naturaleza ocurrió el 16 de diciembre de 2024 en la Abundant Life Christian School de Madison, Wisconsin, donde Natalie Rupnow, de 15 años, abrió fuego dentro de la escuela y dejó dos personas muertas —una estudiante y una maestra— además de seis heridos, dos de ellos en condición crítica. La joven murió por una herida aparentemente autoinfligida, reportó primero CNN.

El caso más emblemático sigue siendo el de Brenda Ann Spencer, quien en 1979 mató a dos personas e hirió a nueve en la Escuela Primaria Grover Cleveland en San Diego, California. Su caso recibió atención nacional y conmovió al país entero. Spencer fue condenada en 1980 a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, tras declararse culpable de dos cargos de asesinato y asalto con arma mortal.

Spencer, ahora de 62 años, permanece encarcelada en la Institución para Mujeres de California en Chino. La junta de libertad condicional le ha negado la libertad en siete ocasiones —la más reciente en febrero de 2025— citando falta de remordimiento genuino y riesgo para la seguridad pública.

Su frase infame: "No me gustan los lunes" inspiró la canción del mismo nombre de la banda irlandesa The Boomtown Rats en 1979.

Cómo es Tumbler Ridge, la pequeña comunidad de Canadá donde ocurrió el tiroteo

Tumbler Ridge es una comunidad de aproximadamente 2.700 residentes ubicada en las estribaciones de las Montañas Rocosas de Columbia Británica, a unos 176 kilómetros al noreste de Prince George. Darryl Krakowka, alcalde de Tumbler Ridge, afirmó que la comunidad es como "una gran familia". "He vivido aquí durante 18 años. Probablemente conozco a cada una de las víctimas", expresó Krakowka.

El tiroteo representa uno de los ataques más mortales en escuelas canadienses. El incidente más letal en Canadá sigue siendo la masacre de la École Polytechnique en Montreal, donde un hombre motivado por el odio a las feministas mató a 14 mujeres en diciembre de 1989.

La Unidad de Delitos Mayores de la RCMP continúa investigando el incidente.

*Una versión anterior de este artículo indicaba que se trataba de una joven, pues las autoridades policiales la describieron en la alerta como una "mujer con vestido y cabello castaño". Hace minutos confirmaron que no revelarán su identidad por razones de privacidad.

(Con información de Clarín)