Matías Muchutti se consagró campeón en el Acuatlón de Goya

Matías Muchutti se consagró campeón en el tradicional Acuatlón de Goya, que se disputó el pasado fin de semana con la participación de competidores de distintos puntos de la región.

La competencia contó con tres modalidades: estándar (3.000 metros de natación y 10 kilómetros de pedestrismo), sprint (1.500 metros de natación y 5 kilómetros de pedestrismo) y supersprint, con la mitad del recorrido que la distancia sprint.

En esta última categoría, el gran protagonista fue Matías Muchutti, quien se consagró ganador absoluto. El joven triatleta marcó la diferencia desde el inicio, al salir primero del agua tras completar los 1.500 metros de natación, y luego sostuvo el liderazgo durante los 5.000 metros de pedestrismo, demostrando un rendimiento sólido y regular.

Un calendario cargado de competencias

Tras su triunfo en Goya, Muchutti no descansa. Este sábado 14 por la mañana competirá en Aguas Abiertas Desafío Arirays, que se desarrollará en la costanera de la ciudad de Corrientes.

Además, el 22 de febrero será parte del Triatlón de Reconquista, donde buscará continuar con la buena racha y seguir sumando resultados en una temporada que se presenta intensa.

Con este nuevo triunfo, Matías Muchutti reafirma su gran presente deportivo y se posiciona como uno de los referentes jóvenes de la disciplina en la región.