Carnavales Barriales: 27 comparsas desfilarán en el gran cierre de la edición 2026

La ciudad de Corrientes se prepara para el gran cierre de los Carnavales Barriales 2026, que tendrá su sexta y última noche este jueves 12 de febrero desde las 20 en la avenida Costanera Sur, en el tramo comprendido entre avenida Romero y avenida 3 de Abril.

Con el imponente puente General Belgrano como escenario natural, 27 comparsas y agrupaciones desfilarán en el corsódromo itinerante organizado por la Municipalidad, en una jornada que promete shows sorpresa y presentaciones musicales para coronar una edición histórica.

Más de 80 mil personas en cinco noches

Luego del desfile realizado en el barrio Mil Viviendas —que volvió a convocar a una multitud—, desde la organización destacaron que hasta el momento unas 80 mil personas participaron de las cinco noches previas. Solo en la jornada inaugural, en el Bañado Norte, se registraron más de 28 mil asistentes.

El viceintendente Ariel Báez resaltó el fuerte componente identitario de la fiesta. “Es un carnaval que representa lo más profundo del correntino: familias enteras y vecinos que trabajan durante todo el año para vivir estas seis noches”, afirmó, y anticipó que el cierre en Costanera Sur contará con propuestas artísticas especiales.

También subrayó la transmisión vía streaming, que permite que el carnaval barrial llegue a distintos puntos del país y del mundo.

Las comparsas que desfilarán

En la última noche dirán presente agrupaciones como Ara Porá, Imperial, Aramú, Osiris, Mitha Jorhu, Bella Esperanza, Belleza Unida, Cambá Cuá Show, Belleza Taragüí, Taragüí Porá, Fantasía, Porto Carioca, Renacer, Resplandor del Litoral, Sarava, Samba Pasión, Rubí Show, América, Las Traviesas, La Jaula de las Locas, Furia Loca, Los Dandys, Mita Porá, Payasos del Cacique y Drácula, entre otras.

Cada una desplegará el trabajo realizado durante todo el año ante el público correntino y turistas que acompañarán el cierre carnestolendo.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, destacó la masiva participación y puso en valor la esencia del carnaval barrial: “Mantiene el contacto directo con el vecino, esa cercanía que hay que vivirla en la piel”, expresó.

Cortes de tránsito y transmisión en vivo

Con motivo del evento, se dispondrán cortes y desvíos de tránsito en distintos puntos de la Costanera Sur, entre ellos en las intersecciones de avenida 3 de Abril y Juan Pablo II; Lavalle y Esio Silveira; General Paz y Perpetua María Llano; Necochea y Díaz de Vivar; Las Heras y Juan Pablo II; Lamadrid y Juan Pablo II; y avenida Jorge Romero y Suipacha.

La propuesta es libre y gratuita, y quienes no puedan asistir podrán seguir la transmisión en vivo a través de las redes oficiales de la Municipalidad de Corrientes en Facebook (CorrientesMuni) y YouTube (@municipalidaddecorrientes).

De esta manera, Corrientes vivirá una nueva despedida de Momo, reafirmando que en la capital provincial el carnaval y la cultura popular se celebran durante todo el año.