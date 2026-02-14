¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

cardiológico Temporal en Corrientes prohibido estacionar
MARÍA MAXIMIANA FERNÁNDEZ

Por El Litoral

Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 12/02/2026. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar el fallecimiento de la madre de la Dra. Mónica Vega acompañándola en este duro momento y rogando por su descanso eterno. Servicio en Cochería del Paraná.

Q.E.P.D.

Falleció el 12/02/2026. El presidente del Colegio Médico de Corrientes Dr. Pedro Alejandro Espinoza y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a la Dra. Mónica Vega y a sus familiares, elevando oraciones en su memoria.

Q.E.P.D.

Falleció el 12/02/2026. Ana María Sánchez, contadora del Colegio Médico de Corrientes, participa con pesar su fallecimiento, acompañando en el sentimiento a la Dra. Mónica Vega en este duro momento, elevando oraciones por el descanso eterno de su madre.

