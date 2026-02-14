†

MARÍA MAXIMIANA FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 12/02/2026. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar el fallecimiento de la madre de la Dra. Mónica Vega acompañándola en este duro momento y rogando por su descanso eterno. Servicio en Cochería del Paraná.

