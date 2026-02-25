La CGT confirmó que judicializará la reforma laboral y marchará el lunes a Tribunales

La CGT confirmó este miércoles que acudirá a la Justicia para intentar frenar la reforma laboral impulsada por Javier Milei que el viernes podría convertirse en ley. Lo hará el lunes, a la par que convocó a una movilización al Palacio de Tribunales para ese mismo día.

Jorge Sola, uno de los dirigentes que integra la cúpula de la central obrera, informó tras la reunión que mantuvieron los sindicalistas este miércoles en la sede de UPCN que el lunes harán la presentación ante la Justicia. A la par, desde las 11, se movilizarán al edificio de Tribunales.

La medida se suma al paro que impulsó la CGT el pasado 19 de febrero, en coincidencia con el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Como se le introdujeron cambios respecto a los pagos durante las licencias por enfermedad, el texto volvió al Senado y se prepara este viernes para convertirse en ley en la sesión convocada en el marco de las extraordinarias.

"La decisión es sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial con respecto a lo que creemos que es inconstitucional", remarcó Sola en rueda de prensa, tras salir del encuentro entre los gremialistas en el edificio de la calle Moreno al 1300.

A continuación, el líder del Sindicato del Seguro anunció que el lunes a las 11 será cuando los dirigentes se presentarán ante la Justicia para tratar de frenar la reforma laboral. Además, agregó que no estarán solos los sindicalistas, ya que habrá una movilización a la Plaza Lavalle para protestar contra el proyecto que este viernes podría convertirse en ley en el Senado.

"Tiene varios puntos el repudio a la reforma laboral, con derechos individuales y colectivos que alteran los derechos de los trabajadores. A partir de eso, con la legitimación que tiene la CGT, haremos la presentación, como ya lo hicimos otras veces contra este Gobierno", sostuvo.

Sola reiteró que desde diciembre la CGT habló con "16 gobernadores" y varios diputados "para tratar de convencerlos lo nocivo del proyecto".

"Lo que queda de parte nuestra es interpelar y llevar la petición a la Justicia", se justificó Sola, quien descartó que el viernes, el día de la votación en el Senado, desde la CGT realicen alguna medida de fuerza.

El dirigente anticipó que "se vienen meses complicados" para los trabajadores por los reclamos de paritarias y llamó a la sociedad a estar en alerta para "continuar en la lucha".

"Desde mayo del año viene sosteniéndose un incremento cada vez más grande de la inflación. Ahora en paritarias tendremos otro espacio de debate", señaló.

De la reunión de sindicalistas participó también Hugo Moyano, exsecretario general de la CGT, quien forma parte del ala dialoguista de la central junto al triunvirato conformado por Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.

(Con información de Clarín)

