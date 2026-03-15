†

DR. RICARDO WALTER BORDA

Q.E.P.D.

17/01/1934 - 15/03/2026

El Dr. José Antonio Romero Feris y su esposa Marly Brisco participan con profundo pesar del fallecimiento del querido amigo, luchador incansable que tanto hizo por su querida Corrientes y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán velados en la Empresa Salom, San Juan 1465, el día domingo 15/03 de 20 a 23 h y el lunes 16/03 de 7 a 10 h. El cortejo fúnebre partirá a San Roque a las 11:30 h para su responso en el cementerio de San Roque.