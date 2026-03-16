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MARIA CRISTINA "TITINA" CONTTE DE RUIZ

Q.E.P.D.

Falleció el 17/03/2024. Al cumplirse dos años de tu partida, te recordamos con todo nuestro amor...HOY, mañana y siempre. El vacío que tu ausencia física nos ha dejado ha, ido el tiempo sabio e inexorablemente dando paso a tus enseñanzas, ejemplos y bellos e imborrables momentos de VIDA compartida. Tu legado VIVE y seguirá... Siempre extrañándote, TU HIJA, TUS NIETOS Y BISNIETOS, sabemos que descansas en PAZ. Junto a tus afectos más sinceros y profundos. Mi padre, Mis abuelos. SIEMPRE CONMIGO, SIEMPRE JUNTO A MI TITINA, amada madre mía.