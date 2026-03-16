†
MARÍA VICTORIA PISARELLO
Q.E.P.D.
Falleció el 11/03/2026. Las compañeras de la promoción 1967 de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol participan el fallecimiento de María Victoria Pusarello (Toia) y acompañan a sus familiares en su dolor.
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Por El Litoral
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MARÍA VICTORIA PISARELLO
Q.E.P.D.
Falleció el 11/03/2026. Las compañeras de la promoción 1967 de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol participan el fallecimiento de María Victoria Pusarello (Toia) y acompañan a sus familiares en su dolor.