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MARÍA VICTORIA PISARELLO

Por El Litoral

Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 00:00

MARÍA VICTORIA PISARELLO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/03/2026.  Las compañeras de la promoción 1967 de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol participan el fallecimiento de María Victoria Pusarello (Toia) y acompañan a sus familiares en su dolor.

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