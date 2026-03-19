¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Justicia ley de narcomenudeo
Policía de Corrientes Justicia ley de narcomenudeo
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

RICARDO BORDA

Por El Litoral

Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 00:00

RICARDO BORDA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/03/2026. Con profundo dolor y consternación participan el fallecimiento del Dr. Ricardo Walter Borda, la Sra. Haydee Busellato e hijos. Agueda Busellato, Elvira Busellato e hijo, Delia Isabel Busellato Y Mario Alberto Abraham e hijos, Nancy Busellato de Berecoechea e hijos, familia Rojas-Busellato. Fue un vecino, profesional distinguido y amigo de toda la comunidad, cuya presencia será siempre recordada con cariño y gratitud. Hacemos llegar nuestras sentidas condolencias a su familia y amigos en esta irreparable pérdida. Sus restos recibieron cristiana sepultura en el cementerio de la localidad de San Roque. c/210

RICARDO BORDA

Q.E.P.D.

Se durmió en la paz del señor el 15 de marzo, la Sra. Haydeé Busellato de Morales, sus hijos María Laura, Viviana y Rafael e hijos lamentan el fallecimiento del querido amigo y vecino Ricardo, reconocido profesional San Roqueño, y acompañan con el sentimiento a su familia en tan triste momento. Se ruega elevar una plegaria en su memoria. Q.E.P.D. Sus restos han sido trasladados a la Ciudad de San Roque donde recibieron cristiana sepultura. c/210

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD