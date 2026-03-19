†

RICARDO BORDA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/03/2026. Con profundo dolor y consternación participan el fallecimiento del Dr. Ricardo Walter Borda, la Sra. Haydee Busellato e hijos. Agueda Busellato, Elvira Busellato e hijo, Delia Isabel Busellato Y Mario Alberto Abraham e hijos, Nancy Busellato de Berecoechea e hijos, familia Rojas-Busellato. Fue un vecino, profesional distinguido y amigo de toda la comunidad, cuya presencia será siempre recordada con cariño y gratitud. Hacemos llegar nuestras sentidas condolencias a su familia y amigos en esta irreparable pérdida. Sus restos recibieron cristiana sepultura en el cementerio de la localidad de San Roque. c/210

†

RICARDO BORDA

Q.E.P.D.

Se durmió en la paz del señor el 15 de marzo, la Sra. Haydeé Busellato de Morales, sus hijos María Laura, Viviana y Rafael e hijos lamentan el fallecimiento del querido amigo y vecino Ricardo, reconocido profesional San Roqueño, y acompañan con el sentimiento a su familia en tan triste momento. Se ruega elevar una plegaria en su memoria. Q.E.P.D. Sus restos han sido trasladados a la Ciudad de San Roque donde recibieron cristiana sepultura. c/210