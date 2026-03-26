EMITA ERMELINDA DEL CARMEN LODOLI
Q.E.P.D.
Falleció el 25/03/2026. Eduardo Gilberto Panseri, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre del Dr. Guillermo Casaro Lodoli, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.
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Por El Litoral
EMITA ERMELINDA DEL CARMEN LODOLI
Q.E.P.D.
Falleció el 25/03/2026. Eduardo Gilberto Panseri, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre del Dr. Guillermo Casaro Lodoli, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.