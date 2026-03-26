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EMITA ERMELINDA DEL CARMEN LODOLI

Por El Litoral

Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 00:00

EMITA ERMELINDA DEL CARMEN LODOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 25/03/2026. Eduardo Gilberto Panseri, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre del Dr. Guillermo Casaro Lodoli, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. ‎

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