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MARIO MORALES

Q.E.P.D.

Falleció el 22 de abril del 2026. Magistrados, funcionarios y empleados de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes participan con mucho pesar su fallecimiento rogando por su eterno descanso. c/321

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MARIO JAVIER MORALES

Q.E.P.D.

Falleció el 22 de abril del 2026. El Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral de Corrientes, participa con profundo pesar el fallecimiento de Mario Javier Morales, quien fuera Oficial, y acompaña a sus familiares en este difícil momento. c/322

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MARIO JAVIER MORALES

Q.E.P.D.

Falleció el 22 de abril del 2026. Tus compañeros del Juzgado Federal N° 1 participamos con profundo dolor su fallecimiento y elevamos una oración en su memoria. c/323