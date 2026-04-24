¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

la unidad baches Colectivos en Corrientes
la unidad baches Colectivos en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

MARIO MORALES

Por El Litoral

Viernes, 24 de abril de 2026 a las 00:00

MARIO MORALES

Q.E.P.D.

Falleció el 22 de abril del 2026. Magistrados, funcionarios y empleados de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes participan con mucho pesar su fallecimiento rogando por su eterno descanso. c/321

MARIO JAVIER MORALES

Q.E.P.D.

Falleció el 22 de abril del 2026. El Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral de Corrientes, participa con profundo pesar el fallecimiento de Mario Javier Morales, quien fuera Oficial, y acompaña a sus familiares en este difícil momento. c/322

MARIO JAVIER MORALES

Q.E.P.D.

Falleció el 22 de abril del 2026. Tus compañeros del Juzgado Federal N° 1 participamos con profundo dolor su fallecimiento y elevamos una oración en su memoria. c/323

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD