LILIANA REINA

Q.E.P.D.

Falleció el 26/04/2026. Participan en su fallecimiento, su hermana Silvia y su hija Carlita. Una oración en su memoria. C/340

LILIANA REINA

Q.E.P.D.

Falleció el 26/04/2026. Participan en su fallecimiento, Daniel Tarallo y Miriam Begue. Una oración en su memoria. C/340

LILIANA MARÍA REINA

Q.E.P.D.

Falleció el 26/04/2026. El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Guillermo Horacio Semhan, los Sres. Ministros, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, Dr. Alejandro Alberto Chaín, Dr. Fernando Augusto Niz, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y el Sr. Fiscal General Dr. César Pedro Sotelo, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial N° 7, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. C/341

LILIANA MARÍA REINA

Q.E.P.D.

Falleció el 26/04/2026. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y Sra, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial N° 7, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. C/342

LILIANA MARÍA REINA

Q.E.P.D.

Falleció el 26/04/2026. El Círculo de Estudios Procesales "Dr. José Virgilio Acosta", participa el fallecimiento de su asociada. C/339

LILIANA MARÍA REINA

Q.E.P.D.

Falleció el 26/04/2026. Su amiga del corazón y ex compañera de trabajo, Cristina Lotero, participa con el dolor del alma su fallecimiento y ruega al Señor por su descanso en paz. C/343

LILIANA MARÍA REINA

Q.E.P.D.

Falleció el 26/04/2026. La Dra. Marina Alejandra Antunez, Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº9 de esta Ciudad, funcionarios y personal del mismo, participan con profundo dolor del fallecimiento de la Dra. Liliana Reina, Juez del Juzgado Civil y Comercial Nº7 de esta Ciudad, rogando una oración en su memoria.

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Dra. LILIANA MARÍA REINA

Q.E.P.D.

Falleció el 26/04/2026. Con profundo dolor participan su prima Mary S de Hidalgo, sus sobrinos Marco Hidalgo y Sonia Splausky; José Roberto Hidalgo y Belén Quiñones; Augusto Hidalgo y Melisa Hanglin; María Laura Hidalgo; María Cristina Hidalgo y Diego Sánchez, sus sobrinos nietos y Carmen. Ruegan al Señor la reciba en su amor y conceda resignación a su hija Carla Millan y a su hermana Silvia. c/349

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LILIANA REINA

Q.E.P.D.

Falleció el 26/04/2026. La Dra. MARÍA VIRGINIA TENEV, Juez del Juzgado Civil y Comercial N* 11 de Corrientes, funcionarios y empleados del juzgado a su cargo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. LILIANA REINA, Juez Civil y Comercial N* 7 de esta ciudad. Acompañan a sus familiares en este difícil momento y rezan en memoria de su querida colega. c/346

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LILIANA MARÍA REINA

Q.E.P.D.

Falleció el 26/04/2026. La Sra. Jueza de la Sala III de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la primera circunscripción judicial, Dra. Andrea Fabiana Palomeque Albornoz participa con profundo pesar el fallecimiento de la Dra. Liliana María Reina, Juez Civil y Comercial Nº7, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. c/347

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LILIANA MARÍA REINA

Q.E.P.D.

Falleció el 26/04/2026. El Sr. Ministro de Justicia y DDHH, Dr. Juan José López Desimoni, participa con pesar el fallecimiento de la Dra. Liliana María Reina, Juez Civil y Comercial Nº 7 de esta Ciudad, acompañando a sus familiares y elevando una oración en su memoria. c/348