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CARLOS HECTOR ANTONIO FAGETTI

Por El Litoral

Viernes, 01 de mayo de 2026 a las 22:00

CARLOS HECTOR ANTONIO FAGETTI

Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 01/05/2026. Belén Jantus y sus hijos Carlitos y María del Pilar Alba Posse, Ignacio y Lucia Castillo Ferrero y Máximo y María Florencia Sánchez Zuzaniuk; sus nietos, Carlos Bautista, Constantino, Benicio y Vicente, Morena y Juana, Isabella y Belisario participan con profundo dolor su partida, confiados en que Dios lo reciba con los brazos abiertos.

CARLOS HECTOR ANTONIO FAGETTI

Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 01/05/2026. Sus restos serán velados de 09hs a 12,30hs en la empresa Salom y luego inhumados en el Parque Jardín Natural.

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