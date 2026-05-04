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CARLOS HECTOR ANTONIO FAGETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. Roberto Manuel Jabornisky María Mercedes Jantus sus hijos Roberto y Deborah Espriu, Pilar y Luis Sambrana, Marcos, Martin, Blas y Baltazar y sus nietos Cristobal, Rebecca, Evaristo, Salvador y Jorgelina participan con profundo dolor su partida. c/386

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CARLOS HECTOR ANTONIO FAGETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. Mariano Alfredo Jantus, Rosana Magan, sus hijos Josefina y Juan Emilio Buzzi, Mariano y Fatima Espriu, Valentin y Sofia Acosta, sus nietos Ernestina Alegra Vitorio Y Felicitas participan con profundo dolor su partida. c/386